{"_id":"629543efffaa54476022eaf2","slug":"west-bengal-cm-mamata-banerjee-asks-tmc-leader-to-ditch-pakoras-and-lose-weight","type":"story","status":"publish","title_hn":"West Bengal: सीएम ममता बनर्जी ने टीएमसी नेता की ली चुटकी, कहा- पकौड़े छोड़ दो और वजन कम करो","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

पीटीआई, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल)। Published by: देव कश्यप Updated Tue, 31 May 2022 03:53 AM IST