'दृढ़ संकल्प-साधना का अद्भुत संगम': छठ के अंतिम दिन घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, पीएम मोदी ने दी बधाई

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प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, 'उदीयमान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ। प्रकृति को समर्पित इस दिव्य उत्सव में दृढ़ संकल्प और आध्यात्मिक साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। छठी मइया से विनती है कि वे सभी व्रतियों के साथ-साथ देशभर के मेरे परिवारजनों को अपना शुभाशीष प्रदान करें।'छठ पूजा के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में उषा अर्घ्य शामिल है। इस पर्व में डूबते और उगते, दोनों सूर्य की उपासना की जाती है। शाम को दिया गया संध्या अर्घ्य अस्त होते सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है, जबकि अगले दिन सुबह उषा अर्घ्य के दौरान उगते सूर्य का स्वागत किया जाता है और उनकी ऊर्जा को नमन किया जाता है।सोमवार तड़के ही श्रद्धालु नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचने लगे थे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठी मइया की पूजा की गई और फिर व्रतियों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के अनुसार व्रत का पारण किया। इसी के साथ चार दिवसीय छठ महापर्व संपन्न हो गया।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, छठ के अंतिम दिन सूर्यदेव और छठी मइया की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे परिवार में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। श्रद्धालु अपने प्रियजनों की खुशहाली और परिवार के कल्याण की कामना के साथ पूरी आस्था और अनुशासन से इस पर्व के अनुष्ठान करते हैं।सुबह के अनुष्ठानों के तहत व्रती पवित्र स्नान करते हैं और पारंपरिक पूजा सामग्री लेकर घाटों की ओर जाते हैं। सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इस दौरान छठी मइया की पूजा, परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना तथा पारंपरिक छठ गीतों का गायन भी किया जाता है।घाटों पर परिवारों और श्रद्धालुओं के समूहों की मौजूदगी से भक्तिमय माहौल बना रहता है। उगते सूर्य को अंतिम अर्घ्य और पूजा के अन्य अनुष्ठान पूरे होने के बाद व्रती परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद लेते हैं।उषा अर्घ्य और पूजा के सभी अनुष्ठान पूरे होने के बाद व्रती अपने परिवार की परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलते हैं। इसे पारण कहा जाता है। इसी के साथ छठ का कठिन व्रत पूरा होता है, जिसे श्रद्धालु चार दिनों तक कड़े अनुशासन, नियमों और पूरी श्रद्धा के साथ रखते हैं।