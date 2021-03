पश्चिम बंगाल : चुनाव प्रचार के बीच दक्षिण 24 परगना से 200 क्रूड बम बरामद, कहां होना था इस्तेमाल, पुलिस लगा रही पता

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक हैं। प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों का प्रचार अभियान जोरों पर है, इसके चलते राज्य बड़े-बड़े नेताओं का जमावाड़ा लगा हुआ है। इस बीच पुलिस ने दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर इलाके से करीब 200 क्रूड बम को बरामद किए हैं।चुनाव से पहले बम बरामदगी की यह बहुत बड़ी खेप है। काशीपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बम का इस्तेमाल कहां होना था?

West Bengal | Around 200 crude bombs were recovered from Bhangar area of South 24 Parganas district. Kashipur Police have started an investigation in this matter: Police