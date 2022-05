{"_id":"6292da289c721b1734529009","slug":"weather-today-29-may-kerala-monsoon-updates-delhi-temperature-today-rainfall-today-imd-prediction-mausam-ka-taza-haal-rain-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather Update: इन राज्यों में होगी बारिश, दिल्ली में फिर चढ़ेगा पारा, मानसून को लेकर नई जानकारी, जानें आज का मौसम","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 29 May 2022 08:18 AM IST