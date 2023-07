Monsoon: आज देश के कई राज्यों में भारी बारिश, केरल में आठ की मौत, IMD ने बताया 19 जुलाई तक कैसा रहेगा मौसम

पूर्वोत्तर राज्यों असम और मेघालय के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में 14 सेमी और पूर्वी खासी हिल्स के चेरापूंजी में 14 सेमी बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र में सतारा जिले के महाबलेश्वर में 11 सेमी और पुणे जिले के लोनावाला में सात सेमी बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार को राजस्थान के राजसमंद में 11 सेमी बारिश दर्ज की गई और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 10 सेमी बारिश दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और सोलन में आठ सेमी और ओडिशा के मलकांगरी जिले और सुंदरगढ़ जिले में नौ सेमी बारिश दर्ज की गई।शनिवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के निवासियों ने भारी बारिश का अनुभव किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि शहर में दक्षिण-पश्चिम मानसून सक्रिय था। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चार से पांच दिनों में उत्तर भारत में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आठ से नौ जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। आईएमडी ने कहा, तेज बारिश के लिए तैयार रहें और आवश्यक सावधानी बरतें।

Significant Rainfall Recorded in Multiple Regions



