{"_id":"6280632021187a442608da33","slug":"weather-forecast-scorching-heat-will-continue-even-today-know-when-you-will-get-relief","type":"story","status":"publish","title_hn":"Weather Forecast : आज भी जारी रहेगा प्रचंड गर्मी व लू का दौर, राजस्थान की गर्म हवा झुलसा रही, जानें कब मिलेगी राहत","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Sun, 15 May 2022 07:49 AM IST