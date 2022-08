Weather: ओडिशा में पानी में डूबी बस, नागपुर हवाई अड्डे पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो अभियंता झुलसे

इस समय देश के कई राज्यों में बारिश अपना विकराल रूप दिखा रही है। बारिश के कारण जन-जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं इस बीच, ओडिशा के खोरधा जिले में शनिवार को एक बस हादसा हो गया। यहां जटनी अंडरपास पर भारी बारिश के बीच एक सिटी बस पानी में डूब गई। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने 20 से अधिक यात्रियों के बचाया। वहीं दूसरा हादसा महाराष्ट्र के नागपुर में सामने आया। यहां के हवाई अड्डे पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने दो अभियंता गंभीर रूप से झुलस गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

