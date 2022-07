Doklam: डोकलाम के पास चीन की सड़क योजना पर विदेश मंत्रालय का बयान, घटनाक्रम पर हमारी लगातार नजर

डोकलाम के पास चीन की सड़क बनाने की योजना पर विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। सरकारी इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती है। हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।

