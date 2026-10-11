'कोई बॉन्ड नहीं भरा, फिर सड़कों पर उतरेंगे': दिल्ली पुलिस के दावे पर अभिजीत दिपके का जवाब; किया ये बड़ा एलान
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके ने कहा है कि उन्होंने प्रदर्शन नहीं करने का कोई बॉन्ड नहीं भरा है और पार्टी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे। यह बयान दिल्ली में हिरासत से रिहाई के बाद एक साल तक शांति भंग नहीं करने की शर्त सामने आने के बीच आया है। दिपके ने आंदोलन जारी रखने का एलान किया है। दिपके ने और क्या-क्या कहा है? जानिए...
विस्तार
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके ने साफ कर दिया है कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई बांड नहीं भरा है, जिसमें प्रदर्शन नहीं करने की शर्त हो। दिपके ने रविवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि सीजेपी के कार्यकर्ता फिर सड़कों पर उतरेंगे। उनका यह बयान उस खबर के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 50 हजार रुपये का मुचलका भरने के बाद रिहा किया गया है।
दादी के निधन के बीच गांव लौट रहे दिपके
दिपके ने कहा कि सीजेपी न तो पीछे हटेगी और न ही डराई जा सकेगी। हालांकि, इस बीच उनके परिवार में शोक की स्थिति है। उनकी दादी सावित्रीबाई शंकरराव दिपके का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के संतुक पिंपरी गांव में रहती थीं। लंबे समय से बीमारी और उम्र संबंधी समस्याओं के कारण पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब थी। दिपके ने बताया कि दादी के निधन की खबर मिलने के बाद वह परिवार के साथ रहने के लिए अपने गांव जा रहे हैं।
Haven’t signed any bond that says we won’t protest. We will hit the streets again.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 11, 2026
भाजपा पर भी साधा निशाना
इससे पहले रविवार को दिपके ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधते हुए कहा कि 10 अक्तूबर को इस तानाशाही के अंत की शुरुआत के रूप में याद किया जाएगा। एक दिन पहले सीजेपी के नेतृत्व में दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन की कोशिश की गई थी। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था।
रिहाई के बाद सीजेपी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
हिरासत से रिहा होने के बाद सीजेपी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह के मुताबिक, अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद रिहा किया गया। रत्ना सिंह ने एक्स पर बताया कि तीनों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन देने की शर्त पर छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि शर्त के मुताबिक, तीनों को एक साल तक शांति भंग नहीं करनी थी।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे नेता
शनिवार को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय राजधानी में करीब एक हजार लोगों को हिरासत में लिया गया था। इनमें आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, माकपा नेता पिनराई विजयन और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) प्रमुख ममता बनर्जी जैसे विपक्ष के प्रमुख नेता भी शामिल थे।