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काशी तमिल संगमम का आज नमो घाट पर भव्य आगाज

उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक 'काशी तमिल संगमम' आज यानी 28 नवंबर से वाराणसी के नमो घाट पर शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भव्य आयोजन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और शैक्षणिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाले इस समारोह के लिए विशेष ट्रेन से आए तमिल प्रतिनिधियों का वाराणसी में पारंपरिक स्वागत किया गया है। विज्ञापन

उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक 'काशी तमिल संगमम' आज यानी 28 नवंबर से वाराणसी के नमो घाट पर शुरू होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस भव्य आयोजन का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक और शैक्षणिक संबंधों को प्रगाढ़ करने वाले इस समारोह के लिए विशेष ट्रेन से आए तमिल प्रतिनिधियों का वाराणसी में पारंपरिक स्वागत किया गया है। आज 28 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष (अगहन) मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। वाराणसी के नमो घाट पर उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक संगम का प्रतीक 'काशी तमिल संगमम' आज, 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस भव्य समारोह का औपचारिक उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

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राज्यों के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन का आज समापन

नई दिल्ली में चल रहे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज (28 नवंबर) दूसरा और अंतिम दिन है। केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और नियामक हिस्सा ले रहे हैं। वर्ष 2024 के बाद आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, बिजली के बुनियादी ढांचे के विस्तार और क्षेत्रीय सुधारों को गति देने की नीतियों पर अंतिम मंथन किया जा रहा है।

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हरिद्वार में आज लॉन्च होगा 'नव्या 2.0' का दूसरा चरण

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