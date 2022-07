Tamil Nadu: तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा की मौत के बाद बवाल, बसों में लगाई आग, स्कूल में तोड़फोड़

तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में 12वीं की छात्रा की मौत मामले में रविवार को जमकर हिंसा भड़की। छात्रा की मौत से नाराज लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और स्कूल तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी यहां भी नहीं रुके और उन्होंने स्कूल बसों को आग के हवाले कर दिया।

#WATCH Tamil Nadu | Violence broke out in Kallakurichi with protesters entering a school, setting buses ablaze, vandalizing school property as they sought justice over the death of a Class 12 girl pic.twitter.com/gntDjuC2Zx