चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार बाइडन, कहा- आर्थिक पाबंदियां कम की जाएंगी

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन चीन के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति बाइडन चीन पर लगी आर्थिक पाबंदियां कम करने को प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ समन्वय में काम करना चाहता है।

US President is committed to stopping China's economic abuses on many fronts. The most effective way to do that is to work in coordination with our allies and partners: White House Press Secretary Jen Psaki pic.twitter.com/fRVPBdsBRs