अमेरिका में पाकिस्तानी को जेल: फर्जी अधिकारी बनकर बुजुर्ग से की थी ठगी, अपराध पर जॉर्जिया अटॉर्नी क्या बोले?

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संघीय अभियोजकों ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद आशिक को देश से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संघीय जेल प्रणाली में पैरोल का प्रावधान नहीं है। अदालती दस्तावेजों और गवाही के अनुसार, आशिक ने जुलाई और अगस्त 2024 के बीच एक आपराधिक साजिश के लिए कूरियर के तौर पर काम किया। उसने एक बुजुर्ग पीड़ित से सोने की ईंटें और नकदी इकट्ठा की और उन्हें ऑपरेशन से जुड़े अन्य सदस्यों तक पहुंचाया। साजिशकर्ताओं ने पीड़ित को यकीन दिलाया कि उनकी पहचान चोरी हो गई है और उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। धोखे को सच जैसा दिखाने के लिए, समूह के सदस्यों ने खुद को 'फेडरल ट्रेड कमीशन' (उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सरकारी एजेंसी) के संघीय एजेंट के तौर पर पेश किया।उन्होंने पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी और सोना खरीदने के लिए राजी किया और दावा किया कि पीड़ित की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये लेनदेन जरूरी हैं। खरीदारी पूरी होने के बाद, आशिक ने संपत्ति इकट्ठा की और उसे अपने साथियों (सह-साजिशकर्ताओं) को सौंप दिया, जिससे पीड़ित के पास न तो पैसे बचे और न ही कीमती सामान। अभियोजकों ने कहा कि इस योजना में पीड़ित के पहचान चोरी होने के डर और संघीय अधिकारियों पर उनके भरोसे का फायदा उठाया गया।अमेरिकी अटॉर्नी मार्गरेट ई. 'मेग' हीप ने कहा कि यह मामला उन तरीकों को उजागर करता है जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स बुजुर्गों का फायदा उठाने के लिए करते हैं, जिसमें उन एजेंसियों का रूप धारण करना भी शामिल है जिनका काम उनकी सुरक्षा करना है। एफबीआई ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे आपराधिक नेटवर्क कमजोर लोगों को निशाना बनाने के लिए धोखे और सरकारी अधिकारी होने का नाटक करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।