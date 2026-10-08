फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   us pakistani national sentenced 14 years elderly fraud case fake federal agent

अमेरिका में पाकिस्तानी को जेल: फर्जी अधिकारी बनकर बुजुर्ग से की थी ठगी, अपराध पर जॉर्जिया अटॉर्नी क्या बोले?

Thu, 08 Oct 2026 01:30 PM IST
अमन मौर्या आईएएनएस, वॉशिंगटन, अमेरिका
आईएएनएस, वॉशिंगटन, अमेरिका Published by: अमन मौर्या Updated Thu, 08 Oct 2026 01:30 PM IST
सार

अमेरिका में खुद को फर्जी एजेंट बता बुजुर्ग से सोना और नकदी ठगने की साजिश में पाकिस्तानी नागरिक जावेद आशिक को 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद उसे वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा।

विज्ञापन
us pakistani national sentenced 14 years elderly fraud case fake federal agent
अमेरिका में पाकिस्तानी को 14 साल की जेल - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक 52 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक को धोखाधड़ी की साजिश में शामिल होने के लिए 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इस साजिश में आरोपी व्यक्ति ने खुद को फेडरल एजेंट बताकर एक बुजुर्ग से सोना और नकदी ले लिया था। जॉर्जिया के डेकाटुर के रहने वाले जावेद आशिक को वायर फ्रॉड (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धोखाधड़ी) के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद 168 महीने (14 साल) की जेल और 886,799.84 डॉलर (8,57,99,214.72 भारतीय रुपए) का हर्जाना भरने का आदेश दिया गया। यह जानकारी बुधवार को जॉर्जिया के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने दी। अमेरिकी जिला न्यायाधीश डडली एच. बोवेन ने आशिक की जेल की सजा पूरी होने के बाद तीन साल की निगरानी वाली रिहाई का आदेश भी दिया।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: पोलैंड के स्कूल में चाकू से हमला: सिरफिरे छात्र ने सात को किया लहूलुहान, दो की हालत गंभीर; क्या बोली पुलिस?
विज्ञापन


पाकिस्तानी नागरिक पर क्या है आरोप?
संघीय अभियोजकों ने कहा कि सजा पूरी होने के बाद आशिक को देश से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। संघीय जेल प्रणाली में पैरोल का प्रावधान नहीं है। अदालती दस्तावेजों और गवाही के अनुसार, आशिक ने जुलाई और अगस्त 2024 के बीच एक आपराधिक साजिश के लिए कूरियर के तौर पर काम किया। उसने एक बुजुर्ग पीड़ित से सोने की ईंटें और नकदी इकट्ठा की और उन्हें ऑपरेशन से जुड़े अन्य सदस्यों तक पहुंचाया। साजिशकर्ताओं ने पीड़ित को यकीन दिलाया कि उनकी पहचान चोरी हो गई है और उसका इस्तेमाल धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। धोखे को सच जैसा दिखाने के लिए, समूह के सदस्यों ने खुद को 'फेडरल ट्रेड कमीशन' (उपभोक्ता संरक्षण के लिए जिम्मेदार अमेरिकी सरकारी एजेंसी) के संघीय एजेंट के तौर पर पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने पीड़ित को क्रिप्टोकरेंसी और सोना खरीदने के लिए राजी किया और दावा किया कि पीड़ित की संपत्ति की सुरक्षा के लिए ये लेनदेन जरूरी हैं। खरीदारी पूरी होने के बाद, आशिक ने संपत्ति इकट्ठा की और उसे अपने साथियों (सह-साजिशकर्ताओं) को सौंप दिया, जिससे पीड़ित के पास न तो पैसे बचे और न ही कीमती सामान। अभियोजकों ने कहा कि इस योजना में पीड़ित के पहचान चोरी होने के डर और संघीय अधिकारियों पर उनके भरोसे का फायदा उठाया गया।

ये भी पढ़ें: कर्नाटक: राहुल गांधी की हिरासत पर भड़की कांग्रेस, काला दिवस का किया आह्वान; केपीसीसी अध्यक्ष ने क्या कहा?

अमेरिकी अटॉर्नी ने क्या कहा?
अमेरिकी अटॉर्नी मार्गरेट ई. 'मेग' हीप ने कहा कि यह मामला उन तरीकों को उजागर करता है जिनका इस्तेमाल स्कैमर्स बुजुर्गों का फायदा उठाने के लिए करते हैं, जिसमें उन एजेंसियों का रूप धारण करना भी शामिल है जिनका काम उनकी सुरक्षा करना है। एफबीआई ने कहा कि यह मामला दिखाता है कि कैसे आपराधिक नेटवर्क कमजोर लोगों को निशाना बनाने के लिए धोखे और सरकारी अधिकारी होने का नाटक करने जैसे तरीकों का इस्तेमाल करते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed