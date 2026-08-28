{"_id":"6a91b3210d99df59510b6367","slug":"raksha-bandhan-2026-rakhi-be-removed-after-raksha-bandhan-2026-08-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"रक्षाबंधन के बाद राखी को कब उतारनी चाहिए? जानिए राखी को उतारने के बाद क्या करें?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बंधने वाला धागा सिर्फ एक धागा नहीं होता। इसमें बहन की दुआ, भाई की लंबी उम्र की कामना और रिश्ते की मजबूती का भाव जुड़ा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है या जानते है कि रक्षाबंधन खत्म होने के बाद इस राखी का क्या करना चाहिए? राखी को आखिर कब उतारना चाहिए?

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