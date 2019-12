उन्नाव केस: जिंदा जलाए जाने के बाद भी दौड़ती रही पीड़िता, क्या-क्या हुआ जानिए सबकुछ

महिला आयोग ने मांगा जवाब



उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता को जिंदा जलाए जाने की घटना के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश डीजीपी को एक पत्र लिखकर विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा कि युवती को अदालत जाते वक्त रास्ते में आग लगा दी गई। ऐसा सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि न तो युवती को सुरक्षा दी गई थी और न ही उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों की जमानत पर अदालत ने किसी तरह की आपत्ती जताई थी।



Rekha Sharma, National Commission for Women on woman was set ablaze in Bihar area of Unnao: She was set ablaze on the way to Court, this has happened as she was neither provided security nor court opposed bail to the accused who raped her. I've written to UP DGP seeking details. pic.twitter.com/oH56NgASRj