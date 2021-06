कोरोना का टीका: केंद्र के निशाने पर फिर पंजाब, हरदीप पुरी बोले- जो वैक्सीन फ्री देनी थी, महंगे दाम पर बेची

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब में लोगों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रदेश में कोविड टीके लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने के बजाय ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘पंजाब में कोरोना के टीकों की खुराक जो लोगों को मुफ्त में दी जानी चाहिए, उन्हें अधिक कीमतों पर बेचा गया। 309 रुपये में खरीदी गई कोविशील्ड टीके की एक खुराक 1,560 रुपये में बेची गई है।’

In Punjab, the #COVID19 doses which should be provided free of cost to people were sold at higher prices. Covishield dose purchased at Rs 309 has been sold at 1,560: Union Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/QZa8FZVDKG

मुनाफाखोरी कर रहे राज्य

उन्होंने आगे कहा, ‘केंद्र ने लोगों को मुफ्त में टीके लगाने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 50 प्रतिशत टीके वितरित किए हैं। राज्य अपनी खरीद पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। यदि ये (उपरोक्त) आंकड़े सही हैं तो लाभ की वास्तविक राशि सिर्फ 2.40 करोड़ रुपये नहीं है।’

The Centre has distributed 50% of vaccines to states & UTs to administer vaccines to people free of cost. States are profiteering on their own procurement. If these (above) figures are true then the real amount of profit is not just Rs 2.40 cr: Union Minister HS Puri