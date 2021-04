सांसों पर संकट: स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का दावा- पहले और अब भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है ऑक्सीजन, हर किसी को लगाने की जरूरत नहीं 

देश में जारी कोरोना की दूसरी लहर और ऑक्सीजन के लिए मारामारी के बीच केंद्रीय स्वासथ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि देश में पहले भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध थी और अब यह कई स्रोतों से मुहैया कराई जा रही है। उद्योगों और विदेशों से भी यह मंगाई जा रही है। स्टोरेज टैंकर व क्रायोजेनिक टैंकर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

Oxygen was available in adequate quantity earlier also & now it is being made available from many sources -- by mobilizing it from industry & abroad & by making available storage tankers & cryogenic tankers: Union Health Minister Harsh Vardhan (1/2) pic.twitter.com/g0ILd6ZEXe