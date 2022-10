Mumbai: उद्धव गुट का नए चुनाव चिह्न और पार्टी नाम के साथ पोस्टर जारी, आदित्य बोले- बालासाहेब जैसा करेंगे काम

महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मची रार अब कुछ हद तक थम गई है। नाम और सिंबल की इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल में होने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उप चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया है। वहीं, शिंदे गुट को केवल नाम ही मिला है। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को पार्टी के नाम के रूप में 'शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)' और उनके चुनाव चिन्ह के रूप में 'मशाल' आवंटित की है।

Uddhav Thackeray faction releases a poster with the new symbol and the new party's name.



Election Commission of India allotted 'ShivSena (Uddhav Balasaheb Thackeray)' as the party name to Udhhav faction and the flaming torch as their election symbol. pic.twitter.com/xikZKohR5V