Nagaland Firing: नगालैंड सीमा पर गोलीबारी, झड़प में असम राइफल्स के दो जवान घायल

नगालैंड के मोन जिले में आज एनएससीएन-केवायए के आतंकियों ने आज असम राइफल्स के जवानों पर गोलियां दागीं। इस झड़प में सेना के दो जवान घायल हो गए हैं।

Two Assam Rifles jawans were injured in a gunfight with suspected NSCN-KYA terrorists in Nagaland's Mon district early morning today.



Injured jawans evacuated to Jorhat Air Force hospital for treatment. The casualty of militants also suspected; search operation on: Assam Rifles