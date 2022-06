Draupadi Murmu: ट्विटर यूजर निक्स ने रचा इतिहास, द्रोपदी मुर्मू समेत लगातार तीसरी बार सही निकली भविष्यवाणी

ट्विटर के यूजर निक्स की भारत के बारे में लगातार तीसरी भविष्यवाणी सटीक निकली है। द्रोपदी मुर्मू को एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाए जाने लेकर उन्होंने हाल ही में अनुमान जताया था।

निक्स ने 9 जून 2022 को द्रौपदी मुर्मू को लेकर भविष्यवाणी की थी। निक्स ने कहा था कि वह एक शिक्षित महिला और अनुभवी आदिवासी नेता हैं। वह आरएसएस की पृष्ठभूमि से भी हैं।9 जून के ट्वीट के बाद निक्स ने 13 जून को ट्वीट किया था कि कैसे वह तीसरी भविष्यवाणी कर इंटरनेट पर मौत की कगार पर पहुंच गए थे। हालांकि, उनकी दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी थीं और राजग के राष्ट्रपति प्रत्याशी को लेकर उनकी तीसरी भविष्यवाणी भी यदि सच हुई तो वह इंटरनेट पर अमरता से कम नहीं होगी। जल्दी करो मोदीजी, यह एलान कर डालो।'भारत के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में राजग की ओर से द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया गया है। मंगलवार को उनके नाम के एलान से ठीक पहले विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। राजग किस राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाएगा, इसे लेकर कयासबाजी पहले से जारी थी। मूर्मू का भी नाम चर्चा में था, लेकिन निक्स ने पहले ही ट्वीट कर दिया था कि द्रौपदी मुर्मू एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी होंगी।

