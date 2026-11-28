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एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व वाली संयुक्त मोर्चा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का बिल सितंबर 1996 में पेश किया। इसे गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण बिल निष्प्रभावी हो गया।एनडीए सरकार ने 1998, 1999 और फिर 2003 में विधेयक को पारित कराने की कोशिश की। अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा के भीतर कोटा की मांग व असहमति पर अटका।मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने मई 2008 में इसे 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में राज्यसभा में पेश किया। 9 मार्च 2010 को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया, लेकिन सहयोगी दलों के विरोध के चलते इसे लोकसभा में पेश नहीं किया जा सका और 2014 में 15वीं लोकसभा भंग होने के साथ बिल समाप्त हो गया।नए संसद भवन के पहले विशेष सत्र में मोदी सरकार ने 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। लोस, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में 33% सीटें 15 वर्षों के लिए आरक्षित की गईं, जिसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू करने की शर्त रखी गई।विशेष सत्र के दांव पर सर्वाधिक चर्चा टीएमसी के बागी 20 सांसदों की है। सांविधानिक प्रावधानों के मुताबिक सदस्यता के संबंधित फैसला होने तक इन सांसदों को संबंधित विधेयक पर मतदान के दौरान वोट डालने का अधिकार होगा। वैसे सूत्रों का कहना है कि लोकसभा स्पीकर रविवार तक इन सांसदों के एनसीपीआई में विलय के अनुरोध को स्वीकार कर लेंगे।