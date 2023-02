G20: पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने भारत यात्रा वर्ष-2023 के अभियान की शुरुआत की, प्रतीक चिह्न भी किया लॉन्च

केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने मंगलवार को भारत की यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत यात्रा वर्ष-2023 (Visit India Year 2023) अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का मकसद वर्तमान में जी-20 की अध्यक्षता कर रहे देश में यात्रा को प्रोत्साहित करना है।



प्रतीक चिह्न का भी किया अनावरण

मंत्री ने अभियान के प्रतीक चिह्न का भी अनावरण किया जो ‘नमस्ते’ की छवि से प्रेरित है। प्रतीक चिह्न अनगिनत कहानियों के एक सूक्ष्म जगत वाले भारत को दिखाता है। यह देश की विरासत से लेकर दिव्य भोजन करने की हमारी कला और हमारे समृद्ध वन्य जीवन के साथ-साथ 'अतिथि देवो भव' के दर्शन को आत्मसात करता है। प्रतीक चिह्न में भारत की विरासत के तत्वों, इसके स्मारकों को दर्शाया गया है। साथ ही अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में भारत की आधुनिक उपलब्धियों को भी दर्शाया गया है। इसमें प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी शामिल है।

We’re celebrating this year as the #VisitIndiaYear2023 - a global campaign that lends out an open invitation to travelers across the world to visit and experience the #IncredibleIndia.



