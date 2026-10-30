सुर्खियां: छह राज्यों में SIR का समय बढ़ा; केंद्र से 40 हजार करोड़ की परियोजना स्वीकृत; चक्रवात अनर्ब से तबाही
एसआईआर की समयसीमा बढ़ी: दिल्ली समेत छह राज्यों में कब आएगी अंतिम मतदाता सूची? जानें नई तारीखें
दिल्ली: जामिया में दो दशक बाद होंगे छात्र संघ चुनाव, 18 दिन चला आंदोलन; छात्रों ने खत्म की भूख हड़ताल
जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दो दशक बाद अगले साल छात्र संघ चुनाव होंगे। जामिया में चुनाव सहित विभिन्न मांगों को लेकर 12 अक्तूबर से जारी आंदोलन को बृहस्पतिवार रात को छात्रों ने खत्म करने का एलान किया। इस आंदोलन में कई पड़ाव देखने को मिले थे। आंदोलन के बड़ा होने की शुरुआत 17 अक्तूबर से हुई थी। जब छात्रों को गुलिस्तान गालिब लॉन से हटावा दिया गया था। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। छात्र दुबारा से आंदोलन स्थल पर आकर बैठ गए थे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
दिल्ली में सुरक्षा का घेरा बढ़ा: सीएपीएफ की 270 कंपनियां रहेंगी तैनात, विपक्ष के प्रदर्शन से पहले अलर्ट क्यों?
चक्रवात अर्नब से तबाही पर राहुल गांधी चिंतित: अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा; ओडिशा में कैसे हैं हालात?
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चक्रवात अर्नब के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख जताया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में चक्रवात से हुई तबाही और ओडिशा में भारी बारिश व बाढ़ से पैदा हुए हालात पर चिंता व्यक्त की। राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए सरकार से जल्द राहत और पुनर्वास सुनिश्चित करने की अपील की। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
मौसम: एनसीआर में गरज-चमक के साथ कल से बारिश जारी, दिल्ली के अधिकतम तापमान में 6.4 डिग्री की गिरावट; बढ़ी ठंडक
पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में कल से ही बारिश-बिजली का सिलसिला जारी है। बादल गरज रहे हैं और साथ ही ठंडी हवाएं चल रही हैं। दिन भर बादल घिरे रहने के बाद शाम से शुरू हुई बारिश अभी जारी है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला: 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी, नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत
भारतीय नौसेना की मारक क्षमता को मजबूत करने के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीएस) ने आठ नेक्स्ट-जेनरेशन कार्वेट (एनजीसी) के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के इस सौदे को मंजूरी प्रदान की गई। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
इस्राइल चुनाव: नेतन्याहू के नेतृत्व वाली 'लिकुड' सबसे बड़ी पार्टी, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं; समीकरण कैसे?
इस्राइल में चुनाव के बाद रोचक समीकरण सामने आ रहे हैं। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दल- 'लिकुड' को सर्वाधिक वोट मिले हैं। हालांकि, सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद लिकुड स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से दूर है। इस चुनाव में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अरब देशों के समर्थन वाले खेमे को किंगमेकर की तरह देखा जा रहा है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
नेतन्याहू को सत्ता से उखाड़ फेंकने की तैयारी: इस्राइल में कैसी रणनीति बना रहा विरोधी खेमा? अब्बास पर नजरें
इस्राइल में चुनाव के नतीजे आने के बाद भी नई सरकार की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन उनका गठबंधन बहुमत से दूर रह गया। दूसरी ओर, नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिश कर रहा विपक्ष भी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। इस्राइल की 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। ऐसे में सरकार बनाने का पूरा गणित अरब दलों के समर्थन पर आकर टिक गया है। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
मिशन इलेक्शन: गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा आज, बनेगी 2027 जीतने की रणनीति; सहयोगी दलों से भी होगी बातचीत?
विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों के बीच भाजपा शुक्रवार को प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में संगठन की ताकत, सरकार के कामकाज और आगामी चुनावी एजेंडे को धार देगी। बैठक में पेश किए जाने वाले राजनीतिक एजेंडे के जरिये पार्टी तीसरी बार जीत दर्ज करने की रणनीति का खाका प्रस्तुत करेगी। डॉ. राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के सभागार में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि समापन सत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...
होर्मुज में टैंकर से टकराई बारूदी सुरंग: ईरान का समुद्री मार्ग बंद करने का एलान; क्या बोले सैन्य अधिकारी?
आईडीबीआई बैंक: न कीमत बदली, न प्रक्रिया; फिर क्यों उठे सवाल? 53 हजार करोड़ के सौदे पर डीईआईपीएम की सफाई
हॉलीवुड: दिग्गज कलाकार पैट्रिक स्टीवर्ट का 86 साल की आयु में निधन, अल्जाइमर और डिमेंशिया से जूझ रहे थे अभिनेता
ब्रिटेन में जन्मे दिग्गज अभिनेता सर पैट्रिक स्टीवर्ट अब हमारे बीच नहीं रहे। एक्स-मेन सीरीज में अपने किरदार प्रोफेसर चार्लस जेवियर अलावा स्टार ट्रेक और मार्वल वर्ल्ड से जुड़ी कई कृतियों में यादगार अभिनय करने वाले अभिनेता पैट्रिक का निधन अमेरिका के लॉस एंजेलिस में हुआ। 86 साल की आयु में अंतिम सांस लेने वाले पैट्रिक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। यहां क्लिक कर विस्तार से पढ़ें पूरी खबर...