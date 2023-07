रुला रहा टमाटर!: कोलकाता में बिका सबसे महंगा, कीमत 155 रुपये किलो तक पहुंची, जानें बाकी मेट्रो शहरों का हाल

इन दिनों देश में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ हफ्ते पहले जो टमाटर 40 से 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, अब उसकी कीमत 130-150 रुपये हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को भारत के प्रमुख महानगरों में टमाटर की खुदरा कीमत 155 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। कोलकाता में टमाटर की कीमत सबसे अधिक दर्ज की गई और यहां टमाटर 148 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिका।

दिल्ली में स्थानीय विक्रेता गुणवत्ता और इलाके के आधार पर 120-140 रुपये प्रति किलोग्राम तक टमाटर बेच रहे हैं। वहीं ऑनलाइन किराना शॉपिंग एप्लिकेशन ब्लिंकिट और स्विगी पर टमाटर की कीमत 140 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक थी। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति कम होने के बाद कीमत बढ़ गई।पिछले दो हफ्तों में उत्पादक राज्यों से आपूर्ति बाधित हुई है, जहां कटाई और परिवहन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा, भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान का भी कीमत पर असर पड़ा है। सरकार ने कहा है कि टमाटर की कीमतों में मौजूदा बढ़ोतरी एक मौसमी घटना है और यह अगले 15 दिनों में कम हो जाएगी और एक महीने में सामान्य हो जाएगी।