तमिलनाडु: महिला कलेक्टर से बदसलूकी का मामला, टीवीके विधायक के बचाव में उतरे मणिकम टैगौर; कहा- वे निर्दोष हैं

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बुधवार को चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय सत्यमूर्ति भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान टैगोर ने कहा कि विधायक को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले तथ्यों की पुष्टि होनी चाहिए।मणिकम टैगौर ने कहा, "अरुल विग्नेश निर्दोष हैं। अब तक उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हुआ है। यह देखकर हैरानी होती है कि कुछ लोग व्हाट्सऐप पर प्रसारित अपुष्ट जानकारी के आधार पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगते हैं।" टैगोर ने कहा कि इस मामले में जवाब देना विधायक की जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोपों के आधार पर बिना जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को अनुचित बताया।हालांकि, कांग्रेस सांसद एस जोतिमणि ने इस मामले में अलग रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि अगर विधायक के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित होते हैं तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। विपक्षी दलों ने कल्लाकुरिची से टीवीके विधायक अरुल विग्नेश पर महिला जिला कलेक्टर को अश्लील संदेश भेजने और नशे की हालत में उनके कैंप कार्यालय पहुंचने का आरोप लगाया है।अरुल विग्नेश पहले ही अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं। इस बीच सत्तारूढ़ टीवीके ने अपने विधायकों के कथित दुर्व्यवहार से जुड़े आरोपों पर चर्चा के लिए पार्टी विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में उपाध्यक्ष और थुरैयूर विधायक एम रविशंकर पर एक नागरिक के साथ कथित मारपीट के आरोपों पर भी चर्चा होगी।बताया गया है कि नागरिक ने विधायक के सामने एक स्थानीय नागरिक समस्या उठाई थी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। मणिकम टैगोर ने एक बार फिर कहा कि अपुष्ट व्हाट्सऐप संदेशों के आधार पर नेताओं की ओर से जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है।