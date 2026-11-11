'सोनिया ने 15 साल बाद क्यों ली भारतीय नागरिकता?': कंगना ने संजय गांधी की मौत का किया जिक्र, उठाए कई सवाल

अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के भारतीय नागरिकता लेने के समय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 1968 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सोनिया गांधी की शादी और 1983 में उनके भारतीय नागरिक बनने के फैसले की ओर इशारा किया।

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इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में, कंगना ने इस घटनाक्रम को 1980 में संजय गांधी की मौत से जोड़ा और सवाल उठाया कि सोनिया गांधी - जिन्होंने हाल ही में 'बिलोंगिंग: अ जर्नी ऑफ लव' नाम से अपनी संस्मरण पुस्तक निकाली है - ने अपनी शादी के 15 साल बाद नागरिकता क्यों ली।कंगना ने अपनी स्टोरी में लिखा, 'सोनिया गांधी की शादी 1968 में हुई थी। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री आवास में रह रही थीं और बिना नागरिकता के वोट भी डाल रही थीं, लेकिन 15 वर्षों तक उन्हें भारतीय नागरिकता नहीं मिली। 1980 में संजय गांधी का निधन हो गया, और 15 साल बाद, 1983 में सोनिया गांधी ने भारतीय नागरिकता लेने का फैसला किया। उन्होंने इंदिरा गांधी के राजनीतिक उत्तराधिकारी की मौत के बाद ही नागरिकता क्यों ली?'10 नवंबर को कंगना ने सोनिया गांधी पर कई आरोप लगाए। एक इंस्टाग्राम स्टोरी में, उन्होंने 'रहस्यमयी विदेशी नागरिक' सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय पर सवाल उठाए। कंगना ने बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म 'इमरजेंसी' के लिए गांधी परिवार पर काफी रिसर्च की है। उन्हें जो बात सबसे अजीब लगी, वह यह थी कि सोनिया गांधी के आने के बाद, इंदिरा गांधी, संजय गांधी औ राजीव गांधी - सभी संभावित उत्तराधिकारियों का एक-एक करके निधन हो गया, जिससे अंत में केवल वही (सोनिया गांधी) एकमात्र विकल्प के रूप में बचीं। उन्होंने आगे कहा कि घटनाओं के इस क्रम में 'बहुत सारे संयोग' हैं।कंगना ने आगे लिखा, 'हर कोई 'हनी ट्रैप' विवाद के बारे में बात कर रहा है। 'इमरजेंसी' फिल्म के लिए मैंने भारतीय राजनीति और गांधी परिवार पर काफी रिसर्च की है। मुझे यह बात कभी समझ नहीं आई कि एक रहस्यमयी विदेशी महिला गांधी परिवार में आती है, और फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। संजय गांधी और राजीव गांधी - जो सत्ता के संभावित उत्तराधिकारी थे - मारे जाते हैं। अंत में, सत्ता के लिए केवल एक ही विकल्प बचता है। वह विदेशी महिला, सोनिया गांधी। लोगों ने यह भी नहीं सोचा कि ये कितने सारे संयोग हैं! इसके अलावा, उस विदेशी महिला ने खुलेआम विदेशी एजेंडे को बढ़ावा दिया और आतंकवादियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए। फिर भी, वह दशकों तक सरकार चलाती रहीं, जब तक कि 2014 नहीं आ गया।'कुछ घंटों बाद, उन्होंने एक और इंस्टाग्राम पोस्ट किया, जिसमें कंगना ने सोनिया गांधी पर आरोप लगाया कि संजय गांधी की मौत के बाद उन्होंने मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया था। कंगना ने लिखा, 'संजय गांधी ने मेनका से शादी की थी और उन्हें बहुत प्यार करते थे। संजय की मौत के बाद, उनकी युवा विधवा और उनके बेटे को बिना किसी ठोस वजह के घर से बाहर निकाल दिया गया - जैसा कि सोनिया गांधी ने बताया था। बाकी लोगों के मारे जाने से ठीक पहले मेनका को रास्ते से हटा दिया गया - कितनी सुविधाजनक बात है!'कंगना को यह बात भी अजीब लगी कि सोनिया गांधी की मुलाकात राजीव गांधी से बस एक कैफे में हुई और वह शक्तिशाली गांधी परिवार का हिस्सा बन गईं। सोशल मीडिया पर अपनी हालिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'क्लिप के अंत में, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मेनका वहीं रुकी रहती हैं। वह श्रीमती गांधी की ओर ऐसे देख रही हैं जैसे कोई घायल बच्चा हो, जो थोड़ी सांत्वना चाहता हो - शायद एक छोटी सी मुस्कान या कोई नजर ही मिल जाए। वह किसी इशारे की उम्मीद में रुकी रहती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता - बस एक रूखापन। धीरे-धीरे वह ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे वहां मौजूद होकर भी उनका कोई अस्तित्व ही न हो। दिल तोड़ने वाला।'