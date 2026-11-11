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'क्या इकलौते भगवान हैं श्रीराम?': कीर्ति आजाद के बिगड़े बोल, कहा- माता सीता को त्यागा, ये कैसी मर्यादा

Wed, 11 Nov 2026 10:52 AM IST
देवेश त्रिपाठी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: देवेश त्रिपाठी Updated Wed, 11 Nov 2026 10:52 AM IST
सार

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे और राम मंदिर को लेकर भाजपा की प्रतिक्रिया के बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने भगवान राम और माता सीता पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर नहीं जाएंगे, क्योंकि भगवान राम ने अग्निपरीक्षा के बाद भी माता सीता को छोड़ दिया था।

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टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या स्थित राम मंदिर जाने के प्रस्ताव और भाजपा की प्रतिक्रिया के बीच तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद ने भगवान राम और माता सीता को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह राम मंदिर नहीं जाएंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने माता सीता को अपनी मां बताया और कहा कि वह मिथिला से संबंध रखते हैं।
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इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कीर्ति आजाद ने कहा, "क्या हमारे देश में मौजूद 3200 करोड़ देवी-देवताओं में भगवान राम ही एकमात्र भगवान हैं? मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान राम ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। माता सीता ने अग्निपरीक्षा दी थी, इसके बावजूद उन्हें अपने घर से भेज दिया गया। मैं वहां क्यों जाऊं?"
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'माता सीता मिथिला की बेटी हैं, मेरी मां हैं'
कीर्ति आजाद ने कहा कि वह माता सीता की जन्मभूमि मिथिला से आते हैं। उनके मुताबिक, मिथिला के हर व्यक्ति के लिए माता सीता मां के समान हैं। उन्होंने कहा, "माता सीता मिथिला की बेटी थीं। वह मेरी मां हैं। मिथिला से जुड़े हर व्यक्ति के लिए माता सीता मां हैं। अग्निपरीक्षा देने के बाद भी उन्हें दो छोटे और मासूम बच्चों के साथ घर से बाहर भेज दिया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम? यह कैसी मर्यादा है? मैं बच्चों को क्या बताऊंगा?"
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'क्या मैं हिंदू नहीं हूं?'
टीएमसी सांसद ने अपनी धार्मिक आस्था का जिक्र करते हुए कहा कि वह कामाख्या जाते हैं और मां काली की पूजा करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता मां दुर्गा के भक्त थे और वह खुद मां काली के उपासक हैं। आजाद ने कहा कि लोग भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, लेकिन माता सीता को अपनी मां मानने के कारण वह राम मंदिर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, "क्या मुझे अपनी मां के लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए? मैं जरूर उठाऊंगा और वहां नहीं जाऊंगा।"


उन्होंने बताया कि वह काली कामाख्या, दक्षिणा काली, कालीघाट और दिल्ली के गोल मार्केट स्थित काली मंदिर जाते हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल किया कि क्या इन मंदिरों में पूजा करने और राम मंदिर नहीं जाने से वह हिंदू नहीं रह जाते?
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