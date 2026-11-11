नेतन्याहू के इस्तीफे में केरलम यूथ लीग की भूमिका?: मंत्री के.एम. शाजी का दावा, सोशल मीडिया पर उड़ रहा मजाक

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हाल ही में कोच्चि में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की युवा शाखा, 'यूथ लीग' की एक राज्य-स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए शाजी ने ये बातें कहीं। इस्राइल में हुए कथित नरसंहारों का जिक्र करते हुए, मंत्री ने कहा कि मलप्पुरम, कासरगोड और एर्नाकुलम के यूथ लीग कार्यकर्ताओं ने नेतन्याहू को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने में योगदान दिया था।उन्होंने कहा, 'आपको यह समझना चाहिए कि नेतन्याहू को इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने में मलप्पुरम, कासरगोड और एर्नाकुलम के यूथ लीग कार्यकर्ताओं की भूमिका थी।' उन्होंने ऐसा उनके सोशल मीडिया अभियानों और इस्राइल के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में कहा।उन्होंने दुनिया भर में संगठन की ओर से चलाए गए अभियानों का भी जिक्र किया और कहा, 'सोशल मीडिया के जरिए आपने जो अभियान चलाए और दुनिया भर में जहां भी संभव हो सका, इस्राइल के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए,' उनका असर हुआ है। शाजी ने आगे कहा कि इस घटनाक्रम को एक सबक के रूप में देखा जाना चाहिए, और यह कई देशों में दक्षिणपंथी ताकतों को मिले झटकों का ही एक हिस्सा है।उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोल और मीम्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने तंज कसते हुए दावा किया कि इस्राइल के नए प्रधानमंत्री ने मुस्लिम लीग को अपनी सरकार में शामिल होने का न्योता दिया है, जबकि एक अन्य यूजर ने मंत्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि जैसे आईयूएमएल और यूथ लीग के पास इस्राइल में वोट डालने का अधिकार हो।हालांकि, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने शाजी का बचाव करते हुए कहा कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने केवल सोशल मीडिया अभियानों और हस्तक्षेपों के प्रभाव के बारे में बात की थी।