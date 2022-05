असम में अभिषेक बनर्जी:  2024 में 10 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य, बोले- भ्रष्ट भाजपा को राज्य से बाहर कर देंगे

पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को कहा कि हम असम में भाजपा की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। असम के गुवाहाटी में पहली बार टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बनर्जी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 10 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया।

#WATCH Some say Hindus are in danger, some say Muslims are in danger. But I say, take off your spectacles of religion, you will see that India, is in danger: TMC National General Secretary Abhishek Banerjee in Assam