आंध्र प्रदेश : विजयनगरम जिले के चिंतादा गांव में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के चिंतादा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई है। वहीं स्थानीय सब-इंस्पेक्टर का कहना है कि दो अन्य लोग घायल हैं लेकिन वे सुरक्षित हैं।

Andhra Pradesh | Three persons died due to a lightning strike in Chintada village of Bobbili division of Vizianagaram district.