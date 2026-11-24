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इस फैसले के बाद राज्य में सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई है, जहां हिंदू संगठन इसे आस्था की जीत मान रहे हैं, वहीं दरगाह पक्ष और मुस्लिम संगठन इसे दशकों पुरानी व्यवस्था और सौहार्द से जोड़कर देख रहे हैं। संवेदनशील माहौल और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सोमवार रात से पूरे तिरुपरनकुंद्रम में सुरक्षआ के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विज्ञापन



आखिर कार्तिगई दीपम पर्व का महत्व क्या है? इस स्तंभ को लेकर विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? दोनों पक्षों की मुख्य दलीलें क्या हैं? और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया? आइए, सिलसिलेवार ढंग से पूरा मामला समझते हैं... इस फैसले के बाद राज्य में सियासी और धार्मिक हलचल तेज हो गई है, जहां हिंदू संगठन इसे आस्था की जीत मान रहे हैं, वहीं दरगाह पक्ष और मुस्लिम संगठन इसे दशकों पुरानी व्यवस्था और सौहार्द से जोड़कर देख रहे हैं। संवेदनशील माहौल और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सोमवार रात से पूरे तिरुपरनकुंद्रम में सुरक्षआ के कड़े इंतजाम किए गए हैं।आखिर कार्तिगई दीपम पर्व का महत्व क्या है? इस स्तंभ को लेकर विवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? दोनों पक्षों की मुख्य दलीलें क्या हैं? और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख क्यों किया? आइए, सिलसिलेवार ढंग से पूरा मामला समझते हैं... विज्ञापन विज्ञापन तमिलनाडु के मदुरै स्थित तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी के ऐतिहासिक स्तंभ 'दीपथून' पर दीप प्रज्वलित करने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को होने वाले उत्सव के लिए दीपक जलाने की अंतरिम अनुमति दी थी, हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि इससे भविष्य के लिए कोई स्थायी धार्मिक अधिकार या नई परंपरा स्थापित नहीं होगी। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री विजय की सरकार इस फैसले के खिलाफ है और उसने अदालत में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की है, लेकिन 23 नवंबर तक इस याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में 20 नवंबर के आदेश के मुताबिक 24 नवंबर को दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति फिलहाल बरकरार है।

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क्या है कार्तिगई दीपम?

कार्तिगई दीपम तमिलनाडु का एक प्रमुख हिंदू त्योहार है। इसे रोशनी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। तमिल कैलेंडर के कार्तिगई महीने में पूर्णिमा के आसपास यह त्योहार आता है। इस दिन घरों, मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर दीपक जलाए जाते हैं। भगवान शिव और भगवान मुरुगन की पूजा से भी इस पर्व का विशेष संबंध है।



तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में अरुणाचलेश्वर मंदिर का कार्तिगई दीपम उत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहां पहाड़ी की चोटी पर विशाल दीपक जलाया जाता है, जिसे देखने के लिए लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मदुरै के तिरुपरनकुंद्रम में भी इसी त्योहार के दौरान दीप जलाने की पुरानी परंपरा है। यहां विवाद इस बात पर है कि दीपक केवल उसी पारंपरिक जगह (उचिपिल्लैयार मंदिर के पास) जलाया जाए, जहां वर्षों से जलता आ रहा है या फिर पहाड़ी की चोटी पर मौजूद एक दूसरे पत्थर के स्तंभ पर भी जलाने की इजाजत दी जाए। जो हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह की दरगाह के बेहद करीब है।



इस विवाद में दो स्थानों की पहचान समझना जरूरी

दीप मंडपम: यह उचिपिल्लैयार मंदिर के पास पहाड़ी के निचले हिस्से में स्थित है। यहां दशकों से कार्तिगई दीपम जलाया जाता रहा है।

दीपथून: यह पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित एक पत्थर का स्तंभ है। हिंदू श्रद्धालुओं का दावा है कि यह परंपरागत दीपस्तंभ है और यहां भी दीपक जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। विवाद इसी दूसरे स्थान को लेकर है।

कहां स्थित है विवादित पहाड़ी और क्यों है खास?

तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी तमिलनाडु के मदुरै शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1050 फीट है। यह पहाड़ी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहाड़ी के निचले हिस्से में भगवान मुरुगन का अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर है। इसे तमिलनाडु के प्रमुख मुरुगन मंदिरों में गिना जाता है। यह भगवान मुरुगन के छह प्रमुख निवास स्थलों यानी अरुपदई वीडू में से एक है।



इस पहाड़ी का इतिहास केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। यहां जैन धर्म से जुड़े प्राचीन शैलाश्रय और शिलाशय्याएं भी मौजूद हैं। वहीं, पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में सूफी संत हजरत सुल्तान सिकंदर बादुशा औलिया की दरगाह स्थित है। इसी वजह से इस पहाड़ी को अलग-अलग धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान मिली है। जैन परंपरा के कारण इसे समनार हिल और सूफी संत के नाम पर सिकंदर हिल भी कहा जाता है। दरगाह और विवादित दीपथून के बीच की दूरी लगभग 50 मीटर बताई जाती है। इतनी कम दूरी होने के कारण दीपक जलाने के सवाल ने धार्मिक संवेदनशीलता का रूप ले लिया है।



कैसे शुरू हुआ विवाद, क्या है 100 साल पुराना इतिहास?

इस विवाद की जड़ें आज से नहीं, बल्कि लगभग एक सदी पहले के संपत्ति विवाद में हैं। साल 1920 में अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर देवस्थानम ने पूरी तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मालिकाना हक का दावा करते हुए मुकदमा दायर किया था। मंदिर प्रशासन का कहना था कि पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा मंदिर की संपत्ति है। 1923 में निचली अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने पहाड़ी के अधिकतर खाली हिस्से और श्रद्धालुओं के आने-जाने वाले रास्ते को मंदिर की संपत्ति माना। हालांकि, पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, मस्जिद के आसपास का क्षेत्र, नेल्लिथोपे और दरगाह तक जाने वाली सीढ़ियों को मुस्लिम पक्ष की संपत्ति माना गया। अदालत के इस फैसले ने पहाड़ी के अलग-अलग हिस्सों पर दोनों पक्षों के अधिकार तय कर दिए। आगे चलकर इसी व्यवस्था को लेकर कई बार विवाद हुए।



1994-1996 में फिर उठा दीपक जलाने का सवाल

1994 में कुछ लोगों ने पहाड़ी की चोटी पर दीपम जलाने की अनुमति मांगी। इस मांग को लेकर मामला अदालत पहुंचा। 1996 में मद्रास हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए कार्तिगई दीपम को पहाड़ी के निचले हिस्से में उचिपिल्लैयार मंदिर के पास जलाने का निर्देश दिया। अदालत ने मंदिर प्रशासन को वैकल्पिक स्थान पर दीपक जलाने की अनुमति भी दी, लेकिन इसके लिए शर्त रखी कि वह स्थान दरगाह, सीढ़ियों और नेल्लिथोपे क्षेत्र से कम से कम 15 मीटर दूर होना चाहिए। इसके बाद कई दशकों तक दीपक उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही जलाया जाता रहा। इस दौरान दीपथून पर दीपक जलाने का सवाल फिर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था।

2025 में अचानक क्यों बढ़ गया विवाद?

दिसंबर 2025 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। एक श्रद्धालु राम रविकुमार ने मंदिर प्रशासन से पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगी थी। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर प्रशासन को दीपथून पर भी दीपक जलाने का निर्देश दिया। अदालत का तर्क था कि कार्तिगई दीपम रोशनी का त्योहार है। ऐसे में दीपक केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि दीपथून पर भी दीपक जलाया जाना चाहिए।



अदालत ने मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया कि वह पारंपरिक स्थान के अलावा दीपथून पर भी दीपक जलाने की व्यवस्था करे। इसके लिए पुलिस की मदद लेने की बात भी कही गई। लेकिन मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने इस आदेश को लागू करने में कानून-व्यवस्था की समस्या का हवाला दिया। इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की और सीमित संख्या में लोगों को सुरक्षा के साथ पहाड़ी पर जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। यहां से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। एक तरफ अदालत का आदेश था, दूसरी तरफ राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन की आपत्तियां थीं। आखिरकार 2025 में दीपथून पर दीपक नहीं जलाया जा सका।



हिंदू पक्ष का क्या कहना है? दीपथून पर दीपक जलाने की मांग करने वाले श्रद्धालुओं और हिंदू संगठनों का कहना है कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उनकी आस्था और पूजा करने की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है।

हिंदू पक्ष का दावा है कि पहाड़ी पर स्थित पत्थर का स्तंभ दीपक जलाने के लिए बनाया गया था। इसलिए कार्तिगई दीपम पर यहां दीपक जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

उनका कहना है कि उचिपिल्लैयार मंदिर के पास दीपक जलाने की व्यवस्था पहले से है, लेकिन इससे पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में दीपक जलाने का धार्मिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। वे इसे पुरानी धार्मिक परंपरा को बहाल करने की मांग बताते हैं।

हिंदू संगठनों का तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। जब तक किसी धार्मिक गतिविधि से कानून का उल्लंघन नहीं होता, तब तक प्रशासन को उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए।

हिंदू संगठनों का कहना है कि जब हाईकोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दीपक जलाने की अनुमति दी है, तो प्रशासन को इसका पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), हिंदू मुन्नानी और हिंदू धर्म परिषद जैसे संगठनों ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। उनका आरोप है कि सरकार धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बजाय दीपक जलाने की मांग का विरोध कर रही है। भाजपा नेताओं ने सरकार के रुख को हिंदू विरोधी बताते हुए सवाल उठाए हैं। दिसंबर 2025 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। एक श्रद्धालु राम रविकुमार ने मंदिर प्रशासन से पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति मांगी थी। मंदिर के कार्यकारी अधिकारी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की। इसके बाद उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया। 1 दिसंबर 2025 को मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मंदिर प्रशासन को दीपथून पर भी दीपक जलाने का निर्देश दिया। अदालत का तर्क था कि कार्तिगई दीपम रोशनी का त्योहार है। ऐसे में दीपक केवल पूजा स्थल तक सीमित नहीं होना चाहिए। अदालत ने कहा कि दीपथून पर भी दीपक जलाया जाना चाहिए।अदालत ने मंदिर प्रशासन को निर्देश दिया कि वह पारंपरिक स्थान के अलावा दीपथून पर भी दीपक जलाने की व्यवस्था करे। इसके लिए पुलिस की मदद लेने की बात भी कही गई। लेकिन मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार ने इस आदेश को लागू करने में कानून-व्यवस्था की समस्या का हवाला दिया। इस पर जस्टिस स्वामीनाथन ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की और सीमित संख्या में लोगों को सुरक्षा के साथ पहाड़ी पर जाने की अनुमति देने का निर्देश दिया। यहां से विवाद ने नया मोड़ ले लिया। एक तरफ अदालत का आदेश था, दूसरी तरफ राज्य सरकार और मंदिर प्रशासन की आपत्तियां थीं। आखिरकार 2025 में दीपथून पर दीपक नहीं जलाया जा सका।भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), हिंदू मुन्नानी और हिंदू धर्म परिषद जैसे संगठनों ने इस मुद्दे पर तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। उनका आरोप है कि सरकार धार्मिक भावनाओं का सम्मान करने के बजाय दीपक जलाने की मांग का विरोध कर रही है। भाजपा नेताओं ने सरकार के रुख को हिंदू विरोधी बताते हुए सवाल उठाए हैं।

मुस्लिम पक्ष और दरगाह से जुड़े लोगों की क्या दलील है?

दरगाह से जुड़े लोगों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वे कार्तिगई दीपम के खिलाफ नहीं हैं। उनका विरोध दीपक जलाने के स्थान को बदलने और दरगाह के नजदीक स्थित विवादित स्तंभ पर धार्मिक गतिविधि शुरू करने को लेकर है। दशकों से दीपक उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में जलाया जा रहा है। इसलिए उसी परंपरा को जारी रखा जाना चाहिए।

विवादित स्तंभ दरगाह के बहुत करीब है। वहां नई धार्मिक गतिविधि शुरू करने से इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

पहाड़ी की चोटी और दरगाह के आसपास की जमीन को लेकर पुराने अदालती फैसले मौजूद हैं। इसलिए किसी भी नई गतिविधि से पहले संपत्ति और रास्ते से जुड़े अधिकार स्पष्ट होने चाहिए।

केवल किसी पत्थर के स्तंभ को दीपथून बताने से यह साबित नहीं हो जाता कि वहां दीपक जलाने की स्थापित धार्मिक परंपरा रही है।

22 नवंबर 2026 को फेडरेशन ऑफ ऑल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ने बैठक कर राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका का समर्थन किया। संगठन के अध्यक्ष मौलाना पीए खाजा मोहिद्दीन बाकावी ने कहा कि उनका संगठन दीपम जलाने के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग है कि दीपक उसी पारंपरिक स्थान पर जलाया जाए, जहां दशकों से यह अनुष्ठान होता आया है। उन्होंने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। बैठक में दरगाह समिति, मुस्लिम संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।



तमिलनाडु सरकार का क्या कहना है?

तमिलनाडु सरकार का रुख इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2025 में डीएमके सरकार के समय शुरू हुआ यह कानूनी विरोध नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की टीवीके सरकार के कार्यकाल में भी जारी रहा। सरकार का कहना है कि दीपथून पर दीपक जलाने की कोई प्रमाणित और स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, कार्तिगई दीपम परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही जलाया जाता रहा है। दरगाह से जुड़े लोगों और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वे कार्तिगई दीपम के खिलाफ नहीं हैं। उनका विरोध दीपक जलाने के स्थान को बदलने और दरगाह के नजदीक स्थित विवादित स्तंभ पर धार्मिक गतिविधि शुरू करने को लेकर है।संगठन के अध्यक्ष मौलाना पीए खाजा मोहिद्दीन बाकावी ने कहा कि उनका संगठन दीपम जलाने के खिलाफ नहीं है। उनकी मांग है कि दीपक उसी पारंपरिक स्थान पर जलाया जाए, जहां दशकों से यह अनुष्ठान होता आया है। उन्होंने धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। बैठक में दरगाह समिति, मुस्लिम संगठनों और कुछ राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।तमिलनाडु सरकार का रुख इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। 2025 में डीएमके सरकार के समय शुरू हुआ यह कानूनी विरोध नवंबर 2026 में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की टीवीके सरकार के कार्यकाल में भी जारी रहा। सरकार का कहना है कि दीपथून पर दीपक जलाने की कोई प्रमाणित और स्थापित धार्मिक परंपरा नहीं है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक, कार्तिगई दीपम परंपरागत रूप से उचिपिल्लैयार मंदिर के पास स्थित दीप मंडपम में ही जलाया जाता रहा है।

मद्रास हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया?

इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने दो स्तरों पर महत्वपूर्ण आदेश दिए।

1 दिसंबर 2025 का आदेश: जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने मंदिर प्रशासन को दीपथून पर दीपक जलाने का निर्देश दिया। अदालत ने इसे धार्मिक अनुष्ठान के विस्तार और श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला माना।

6 जनवरी 2026 का फैसला: इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के पास पहुंचा। 6 जनवरी 2026 को डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा।



अदालत ने माना कि विवादित स्तंभ में तेल और बाती रखने के लिए बनी जगह मौजूद है। इसलिए इसे केवल सर्वेक्षण स्तंभ बताने की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि कार्तिगई दीपम जलाना मंदिर की धार्मिक गतिविधि का हिस्सा है और राज्य केवल कानून-व्यवस्था की आशंका के आधार पर इस धार्मिक गतिविधि को रोक नहीं सकता।



अदालत ने प्रशासन की कानून-व्यवस्था संबंधी आशंकाओं को भी पर्याप्त नहीं माना। हालांकि, उसने दीपक जलाने के लिए आम श्रद्धालुओं की भीड़ को अनुमति नहीं दी। केवल मंदिर प्रशासन की सीमित टीम को यह अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई। जिलाधिकारी को पूरी व्यवस्था का समन्वय करने और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया गया, ताकि संरक्षित स्मारक को नुकसान न पहुंचे।



अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन के मालिकाना हक, रास्ते के अधिकार और स्तंभ की सटीक कानूनी स्थिति जैसे सवालों का फैसला रिट याचिका में नहीं किया जा सकता। इसके लिए उचित दीवानी मुकदमे की जरूरत होगी। इस तरह हाईकोर्ट ने दीपक जलाने की अनुमति दी, लेकिन जमीन के मालिकाना हक का अंतिम फैसला नहीं सुनाया।