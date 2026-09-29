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रेलवे मंत्रालय के बयान के अनुसार, ट्रेन नंबर 64573/64574 खुर्जा-मेरठ सिटी मेमू और ट्रेन नंबर 64580/64579 सहारनपुर-मेरठ सिटी मेमू में सभी रास्ते के स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होंगे। इससे पूरे सेक्शन में यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलेगी। खुर्जा-मेरठ सिटी मेमू खुर्जा से दोपहर 1:15 बजे चलेगी। यह शाम 5:20 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। यह यात्रा 4 घंटे 5 मिनट में पूरी होगी। वापसी में, मेरठ सिटी-खुर्जा मेमू मेरठ सिटी से सुबह 11:25 बजे चलेगी। यह शाम 4 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी।सहारनपुर-मेरठ सिटी मेमू सहारनपुर से सुबह 5:50 बजे चलेगी। यह सुबह 8:10 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। यह यात्रा 2 घंटे 20 मिनट में पूरी होगी। विपरीत दिशा में, मेमू मेरठ सिटी से शाम 5:45 बजे चलेगी। यह रात 8:40 बजे सहारनपुर पहुंचेगी।इंडियन रेलवे ने इस महीने की शुरुआत में कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार के बीच एक नई दैनिक ट्रेन सेवा को भी मंजूरी दी थी। यह कानपुर और दिल्ली के बीच रात भर की रेल कनेक्टिविटी का विकल्प प्रदान करती है। यह सेवा कानपुर, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र के बीच सुविधाजनक आवाजाही में मदद करेगी। यह इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर पर यात्री गतिशीलता का समर्थन करेगी। यह सेवा दोनों दिशाओं में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार तक यात्रा का समय 8 घंटे 10 मिनट होगा, और वापसी में 8 घंटे लगेगा।इंडियन रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन में अलकापुरी में एक चार-लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 166.5 करोड़ रुपये है। यह लागत राज्य सरकार के साथ साझा आधार पर वहन की जाएगी।