फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Railways Approves Introduction of Two MEMU Services Connecting Meerut City with Khurja and Saharanpur

रेलवे का यात्रियों को तोहफा: मेरठ से खुर्जा और सहारनपुर के लिए चलेंगी दो नई मेमू ट्रेन, जानें टाइम टेबल

Tue, 29 Sep 2026 05:14 PM IST
राहुल कुमार आईएएनएस, नई दिल्ली
आईएएनएस, नई दिल्ली Published by: राहुल कुमार Updated Tue, 29 Sep 2026 05:14 PM IST
सार

रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने मेरठ सिटी को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली दो नई मेमू सेवाओं को मंजूरी दी है। इसके अलावा रेलवे ने कानपुर के यात्रियों के लिए भी एक नई ट्रेन सेवा शुरू की है। 

विज्ञापन
Railways Approves Introduction of Two MEMU Services Connecting Meerut City with Khurja and Saharanpur
मेमू ट्रेन। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

इंडियन रेलवे ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में मेरठ सिटी को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली दो मेमू सेवाओं को मंजूरी दी है। इन नई सेवाओं से यात्रियों को यात्रा के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। यह मेरठ सिटी के आसपास क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है।
विज्ञापन


रेलवे मंत्रालय के बयान के अनुसार, ट्रेन नंबर 64573/64574 खुर्जा-मेरठ सिटी मेमू और ट्रेन नंबर 64580/64579 सहारनपुर-मेरठ सिटी मेमू में सभी रास्ते के स्टेशनों पर वाणिज्यिक ठहराव होंगे। इससे पूरे सेक्शन में यात्रियों को कनेक्टिविटी मिलेगी। खुर्जा-मेरठ सिटी मेमू खुर्जा से दोपहर 1:15 बजे चलेगी। यह शाम 5:20 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। यह यात्रा 4 घंटे 5 मिनट में पूरी होगी। वापसी में, मेरठ सिटी-खुर्जा मेमू मेरठ सिटी से सुबह 11:25 बजे चलेगी। यह शाम 4 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी।
विज्ञापन


सहारनपुर-मेरठ सिटी मेमू का समय
सहारनपुर-मेरठ सिटी मेमू सहारनपुर से सुबह 5:50 बजे चलेगी। यह सुबह 8:10 बजे गंतव्य पर पहुंचेगी। यह यात्रा 2 घंटे 20 मिनट में पूरी होगी। विपरीत दिशा में, मेमू मेरठ सिटी से शाम 5:45 बजे चलेगी। यह रात 8:40 बजे सहारनपुर पहुंचेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


कानपुर-आनंद विहार के बीच नई ट्रेन सेवा
इंडियन रेलवे ने इस महीने की शुरुआत में कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार के बीच एक नई दैनिक ट्रेन सेवा को भी मंजूरी दी थी। यह कानपुर और दिल्ली के बीच रात भर की रेल कनेक्टिविटी का विकल्प प्रदान करती है। यह सेवा कानपुर, इटावा, अलीगढ़, गाजियाबाद और दिल्ली क्षेत्र के बीच सुविधाजनक आवाजाही में मदद करेगी। यह इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर पर यात्री गतिशीलता का समर्थन करेगी। यह सेवा दोनों दिशाओं में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार तक यात्रा का समय 8 घंटे 10 मिनट होगा, और वापसी में 8 घंटे लगेगा।


वडोदरा में रोड ओवर ब्रिज को मंजूरी
इंडियन रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन में अलकापुरी में एक चार-लेन रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 166.5 करोड़ रुपये है। यह लागत राज्य सरकार के साथ साझा आधार पर वहन की जाएगी।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed