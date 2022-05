{"_id":"62870ab75ea5e01e746ccddb","slug":"the-airport-police-control-room-recorded-a-fake-bomb-threat-call-by-an-unknown-person-at-kempegowda-international-airport-bengaluru","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bengaluru News: हेलो... बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम रख दिया हूं, शख्स के कॉल के बाद पुलिस कंट्रोल रूम में हड़कंप","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: संजीव कुमार झा Updated Fri, 20 May 2022 08:57 AM IST