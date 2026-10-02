महात्मा गांधी जयंती: पीएम मोदी ने गांधी स्मृति में बापू को दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि अर्पित कर किया याद

गांधी जयंती के मौके पर शुक्रवार को देशभर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी स्मृति पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जीवन, विचारों तथा देश के लिए किए गए योगदान को नमन किया। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 157वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में नेताओं ने बापू को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने गांधीजी के सत्य, अहिंसा और मानवता के संदेश को याद करते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज और देश को दिशा देने वाले हैं।

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गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अलग-अलग दलों के कई वरिष्ठ नेता संविधान सदन यानी पुराने संसद भवन परिसर में भी महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देने पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, संसदीय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू, कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह और संसदीय कार्य तथा सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान संसद के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी और स्कूल के छात्र भी मौजूद रहे।गांधी जयंती के कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी मां सोनिया गांधी भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं। संसद परिसर में राहुल गांधी और इंदिरा गांधी को वहां मौजूद एक स्कूली छात्र से बातचीत करते हुए भी देखा गया। अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी के बीच गांधी जयंती का कार्यक्रम बापू के प्रति सम्मान का अवसर बना।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर महात्मा गांधी के विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके विचार पूरी दुनिया को प्रेरित करते रहे हैं और आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने गांधीजी के स्वदेशी और खादी पर जोर देने का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से दो अक्टूबर को कम से कम एक खादी उत्पाद खरीदने और स्वदेशी पर गर्व करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बापू का संदेश समाज को बेहतर बनाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मार्गदर्शन करता रहे।गांधी जयंती के साथ शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती मनाई गई। बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं ओडिशा के भुवनेश्वर में राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और राज्य के अन्य नेताओं तथा मंत्रियों ने विधानसभा परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस तरह गांधी जयंती के मौके पर देश के अलग-अलग हिस्सों में बापू के विचारों और उनके योगदान को याद किया गया।