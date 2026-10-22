तेलंगाना: सीएम रेवंत रेड्डी की अपील- आगामी चुनाव देश के लिए अहम, राहुल गांधी के साथ खड़े हों

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मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पंडगा सायन्ना मुदिराज की जयंती समारोह में भाग लेते हुए सभी से इस महत्वपूर्ण मोड़ पर विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी के समर्थन में खड़े होने का आग्रह किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बहुजन समुदाय को तभी सशक्त बनाया जा सकेगा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे।मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि 'जनता की सरकार' सभी पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने घोषणा की कि मुदिराज समुदाय को बीसी-ए श्रेणी में शामिल करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया जाएगा।उन्होंने कहा, “सटीक आंकड़ों के अभाव में मुदिराज समुदाय को 'बीसी-डी' श्रेणी से 'बीसी-ए' श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जा सका। हम अगली कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर व्यापक अध्ययन करने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन करेंगे।”मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि बीसी-ए श्रेणी में मुदिराज समुदाय के बारे में अन्य जातियों द्वारा उठाई गई गलतफहमियों और शंकाओं को भी दूर करने की आवश्यकता है।सीएम ने अपनी सरकार द्वारा कराई गई बीसी जनगणना का जिक्र करते हुए कहा कि जनगणना के आंकड़ों ने हर समुदाय को और अधिक सशक्त होकर अपनी आवाज उठाने में मदद की है।उन्होंने जोर देकर कहा, "सभी समुदायों से अनुरोध किया गया है कि यदि जनगणना में उनकी जनसंख्या की गणना सही ढंग से नहीं की गई है तो वे पूरी जानकारी प्रदान करें ताकि त्रुटियों को सुधारा जा सके।"मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र में मुदिराज समुदाय की आबादी सबसे अधिक है और यह समुदाय अपनी विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है।उन्होंने याद दिलाया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने श्रीहरि मुदिराज को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया और मंत्री भी बनाया गया। नीलम मधु को भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी का टिकट दिया गया था।मुख्यमंत्री रेड्डी ने मंत्री पोन्नम प्रभाकर को सुझाव दिया कि वे टीपीसीसी अध्यक्ष महेश गौड़ का ध्यान मुदिराज समुदाय को एमएलसी टिकट देने की ओर आकर्षित करें।उन्होंने सभी समुदायों और गरीब वर्गों के लिए शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं का विवरण दिया। मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा, "जहां एनटीआर ने दो रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल वितरण शुरू किया था, वहीं कांग्रेस सरकार अब 3.48 करोड़ लोगों को उत्तम गुणवत्ता वाला चावल उपलब्ध करा रही है।"मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्रियों एनटीआर, चंद्रबाबू नायडू, वाईएस राजशेखर रेड्डी और केसीआर द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को उनकी सरकार जारी रख रही है।उन्होंने कहा, “हमने पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी पहलों को जारी रखा है और हर गांव में ‘इंदिरम्मा’ घर बनवा रहे हैं।”मुख्यमंत्री रेड्डी ने तेलंगाना के लोकप्रिय योद्धा चकली ऐलम्मा, डोड्डी कोमुरैया और पंडागा सायन्ना की सेवाओं को याद किया और कहा कि सायन्ना और डोड्डी कोमुरैया की प्रतिमाएं जल्द ही टैंक बंड पर स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने गद्दार और अंडे श्री के समाज सेवा के प्रति समर्पण को भी याद किया।मुख्यमंत्री ने सायन्ना के जुझारू जज्बे की प्रशंसा की, जिन्होंने जमींदारों द्वारा उनकी जमीन हड़पने के प्रयासों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निजाम के शासनकाल में सामंत गरीबों की जमीनों पर अतिक्रमण करते थे। सायन्ना ही थे, जिन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों का साथ दिया और सामंतों के खिलाफ एक समूह भी बनाया।सायन्ना को गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का श्रेय भी दिया जाता है। जब सायन्ना को निजाम की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तब वानापर्थी की तत्कालीन महारानी ने उनकी रिहाई के लिए एक बड़ी रकम दी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सायन्ना की हत्या कर दी गई थी और उनकी मृत्यु के एक सदी बाद भी, उनके गीत आज भी बुवाई और कटाई के मौसम में सुने जा सकते हैं।