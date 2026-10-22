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SIR पर राहुल गांधी और CJP का समर्थन करने के बाद केंद्र पर बरसे तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 22 Oct 2026 08:57 PM IST







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तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने दिल्ली पुलिस की ओर से सीजेपी प्रदर्शनकारियों और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं पर की गई कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही अन्नामलाई ने 2011 में दिए गए नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया, जो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। ... और पढ़ें

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