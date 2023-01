Telangana: हिरासत में तेलंगाना भाजपा प्रमुख, किसानों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन

तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने शुक्रवार को हिरासत में ले लिया। वह किसानों के साथ कामारेड्डी में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नगर पालिका के मास्टर प्लान और टीआरएस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

#WATCH | Telangana BJP president Bandi Sanjay and farmers protest outside the Collectorate office in Kamareddy against the municipal master plan and the TRS government. pic.twitter.com/SwY758cgC1