Andhra Pradesh: TDP की पदयात्रा के दौरान पुलिस से भिड़े पार्टी कार्यकर्ता, धक्का-मुक्की का वीडियो आया सामने

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तेलुगु देशम पार्टी (TDP) के राष्ट्रीय महासचिव नारा लोकेश की पदयात्रा के दौरान टीडीपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। टीडीपी कार्यकर्ता सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते नजर आए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

#WATCH | Andhra Pradesh: Telugu Desam Party (TDP) workers clashed with police yesterday during the TDP National General Secretary Nara Lokesh’s pada yatra ‘Yuva Galam’ in Chittoor pic.twitter.com/zuJeR3z9f4