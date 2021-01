'तांडव' पर जारी है विवाद: भाजपा सांसद ने जावड़ेकर को लिखा पत्र तो विधायक ने दर्ज कराई शिकायत

विज्ञापन

OTT Platforms having absolute freedom from censorship has led to repeated attacks on Hindu sentiments which I strongly condemn.spoke to hon.@PrakashJavdekar ji & requested that OTT content be regulated in the interest of integrity of India & we are fast moving in that direction. — Manoj Kotak (@manoj_kotak) January 16, 2021

Maharashtra: BJP MLA Ram Kadam lodges a complaint against the makers of web series Tandav at Ghatkopar police station in Mumbai for allegedly insulting Hindu Gods.



"Strict against should be taken against the actor, director and producer of the web series," he says. pic.twitter.com/ef5TDYpG5E — ANI (@ANI) January 17, 2021

Tandav is anti Dalit and full of communal hatred against Hindus



Please write to @PrakashJavdekar ji



Email : [email protected]#BanTandavNow — Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) January 16, 2021

निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज 'तांडव' को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वेब सीरीज के निर्माताओं पर भगवान राम, नारद और शिव के अपमान के आरोप लग रहे हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसे बैन करने की मांग उठ रही है। वहीं, अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। 'तांडव' के खिलाफ भाजपा सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र भाजपा के विधायक राम कदम ने मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।भाजपा सांसद मनोज कोटक ने सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखा है। इसके साथ ही मामले में जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। कोटक के मुताबिक तांडव वेब सीरीज में हिंदू भावनाओ को आहत करने की कोशिश की गई है। कोटक ने लिखा, 'ओटीटी प्लेटफॉर्मों के पूरी तरह सेंसरशिप से मुक्त होने के कारण बार-बार हिंदू भावनाओं पर हमले हुए हैं, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं।' उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर को टैग करते हुए लिखा, मैं अनुरोध करता हूं कि ओटीटी को भारत की अखंडता के हित में विनियमित किया जाए।'महाराष्ट्र भाजपा से विधायक राम कदम ने हिंदू देवताओं का अपमान करने के आरोप में मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा, 'वेब सीरीज के अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।'यही नहीं, कई भाजपा नेताओं ने इस सीरीज को प्रतिबंधित करने की मांग उठाई है। दिल्ली भाजपा के नेता कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 'तांडव दलित विरोधी और हिंदूओं के खिलाफ सांप्रदायिक घृणा से भरी हुई है। दिल्ली भाजपा के नेता नरेंद्र कुमार चावला ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह ट्रेंड देखने के बाद मैं भी तांडव पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता हूं।'बता दें कि निर्देशक अली अब्बास जफर की नई वेब सीरीज 'तांडव' (15 जनवरी) को रिलीज हुई है। रिलीज के बाद वेब सीरीज विवादों में घिर गई है। इसके एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर एक समूह बन गया है जो इसे पसंद नहीं कर रहा है। इस वेब सीरीज में एक दृश्य है जिसमें अभिनेता जीशान अय्युब एक हास्य नाटक के दौरान सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं।इससे पहले शनिवार को सोशल मीडिया पर #BanTandavNow दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, 'अली अब्बास तांडव वेब सीरीज के डायरेक्टर हैं और इसमें वे पूरी तरह से लेफ्ट विंग के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वह टुकड़े-टुकड़े गैंग को ग्लोरिफाई कर रहे हैं।' वहीं कई यूजर्स इसे भगवान 'शिव' का अपमान भी बता रहे हैं।बता दें कि अली अब्बास जफर निर्देशित इस वेब सीरीज में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, तिग्मांशू धूलिया, जीशान अय्यूब, सुनील ग्रोवर, गौहर खान, कृतिका कामरा समेत कई बड़े सितारे नजर आ रहे हैं। ये वेब सीरीज एक पॉलीटिकल ड्रामा है। इससे पहले अली अब्बास जफर 'टाइगर जिंदा है', 'सुल्तान' जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुके हैं।