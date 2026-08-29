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नेपाल बाढ़ 2026: बड़ी हो रहीं झीलें, चीन ने किया अलर्ट, फिर आ रही बाढ़

वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Pallavi Kashyap Updated Sat, 29 Aug 2026 10:57 AM IST

नेपाल में फिर एक बड़ी आपदा आने वाली है। दरअसल 2 झीलों पर चीन ने भी अलर्ट जारी किया है। एक झील से पानी रिस रहा है तो दूसरी का आकार बड़ा हो रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में ... और पढ़ें

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