तमिलनाडु : मंत्री जयकुमार ने बाढ़ प्रभावितों में भोजन वितरित किया, कहा- आपदा में अम्मा कैंटीन मददगार

तमिलनाडु में आए चक्रवात बुरेवी के चलते हुई भारी बारिश हुई, जिससे सैकड़ों गांव डूब गए हैं। इस बीच सैकड़ों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। तमिलनाडु सरकार में मंत्री डी जयकुमार और ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन कमिश्नर जी प्रकाश ने रविवार को चेन्नई के बाढ़ प्रभावित इलाके में भोजन वितरित किया।

Tamil Nadu: State minister D Jayakumar and Greater Chennai Corporation Commissioner G Prakash distributed cooked food among flood-affected people in Velachery area of Chennai today. #CycloneBurevi pic.twitter.com/V7ONPD5XQV

इस दौरान डी जयकुमार ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के समय लोगों के लिए अम्मा कैंटीन बेहद मददगार है। मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी की बाढ़ प्रभावितों को मुफ्त भोजन वितरित करने की घोषणा के 12 घंटे के भीतर 11 लाख लोगों को भोजन मुहैया कराया गया। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए 13 दिसंबर तक मुफ्त भोजन मुहैया कराया जाएगा।

Amma canteen is very helpful, especially at the time of a natural disaster. 11 lakh people took morning tiffin today in Chennai within 12 hrs of CMs announcement(of distribution of free food among flood-affected people). It'll continue till Dec 13: Tamil Nadu minister D Jayakumar https://t.co/vY6pEZG0Ly pic.twitter.com/E8T3PWxzIL