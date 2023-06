Tamil Nadu: मंदिर उत्सव में सम्मान को लेकर भिड़े दो समूह, अन्नाद्रमुक के पूर्व MLA के वाहन को किया आग के हवाले

तमिलनाडु के मदुरै में मंदिर में एक उत्सव चल रहा था। इसी दौरान यहां दो समूह पहले सम्मान (मुथुल मरियाथाई) पाने को लेकर आपस में भिड़ गए। इसके बाद मामला इतने आगे बढ़ गया कि एक समूह ने अन्नाद्रमुक के पूर्व विधायक पी. पोन्नमबलम के एक वाहन को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ये सभी एक द्रमुक पदाधिकारी के समर्थक थे। उन्होंने कुछ मोटरसाइकिलों और घरेलू सामानों को भी नुकसान पहुंचाया।

#UPDATE | Police say, "We filed a case and 6 people were arrested. Further investigation is underway."



