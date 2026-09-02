शिवसेना और 'धनुष-बाण' पर सुप्रीम कोर्ट में महासंग्राम: क्या बदल जाएगा असली मालिक, क्यों मचा है घमासान?

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सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने एक बड़े सांविधानिक सवाल पर ध्यान केंद्रित किया है। बेंच यह समझ रही है कि क्या विधायकों का बहुमत (विधायक दल की फूट) मूल राजनीतिक दल के ढांचे और उसके कैडर पर हावी हो सकता है। उद्धव गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि चुनाव आयोग ने पार्टी के संविधान और 19 लाख प्राथमिक सदस्यों की अनदेखी कर सिर्फ विधायकी संख्या बल के आधार पर फैसला दे दिया, जो पूरी तरह से गलत है।उद्धव ठाकरे पक्ष का कहना है कि शिंदे गुट की बगावत संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत साफ तौर पर दल-बदल का मामला है। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि विधायकों की अयोग्यता पर फैसला सुप्रीम कोर्ट खुद करे या चुनाव आयोग के विवादित आदेश को रद्द करे। वहीं, मामला लंबे समय तक खिंचने के चलते ठाकरे गुट ने अंतरिम राहत के रूप में 'धनुष-बाण' निशान को फ्रीज करने की भी गुजारिश की है, ताकि राजनीतिक फायदा न उठाया जा सके।दूसरी तरफ, शिंदे गुट और चुनाव आयोग का तर्क है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का बहुमत ही असल में पार्टी के जनादेश का प्रतिनिधित्व करता है। सुप्रीम कोर्ट इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि न्यायिक समीक्षा की सीमा कहां तक है और क्या चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के शुरुआती फैसलों को सीधे खारिज किया जा सकता है।