तमिलनाडु में जातिगत भेदभाव की हद: दलितों को पैरों में गिराया, शव दफनाने से भी रोका; क्या है पूरा मामला?

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पांच अक्तूबर को 90 वर्षीय बुजुर्ग की मौत के बाद शव दफनाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। दलित समुदाय के लोग शव को दफनाने पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि प्रभावशाली समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें रोक दिया।

विवाद के दौरान इलाके में रोजगार नहीं मिलने की धमकी दी गई। इसके बाद दो दलितों को पैरों में गिरने के लिए मजबूर किए जाने का आरोप है। घटना का कथित वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की।

पुलिस के मुताबिक, पांच अक्तूबर को उम्र संबंधी बीमारियों के कारण 90 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसके बाद अनुसूचित जाति समुदाय के लोग उनके शव को दफनाने के लिए लेकर पहुंचे। इसी दौरान प्रभावशाली समुदाय के कुछ लोगों ने कथित तौर पर शव दफनाने की प्रक्रिया रोक दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और कहासुनी होने लगी।पुलिस के अनुसार, विवाद के दौरान प्रभावशाली समुदाय के लोगों ने दलित ग्रामीणों को धमकी दी कि उन्हें इलाके में आगे रोजगार नहीं मिल सकेगा। यानी उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने और रोजगार से वंचित करने की धमकी दी गई। आरोप है कि इसी दबाव के बीच दलित समुदाय के दो लोगों को दूसरे समुदाय के लोगों के पैरों में गिरने के लिए मजबूर होना पड़ा।पेरुंदुरई के राजस्व निरीक्षक की शिकायत पर थिंगलूर पुलिस ने बृहस्पतिवार देर रात मामला दर्ज किया। दो लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।विवाद के बावजूद बुजुर्ग का अंतिम संस्कार आखिरकार पुलिस सुरक्षा में कराया गया। इस दौरान राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, यह घटना इलाके में पहले से मौजूद जातिगत भेदभाव का नतीजा हो सकती है। हालांकि, मामले की जांच अभी जारी है।