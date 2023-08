Kerala: ओणम के जश्न में डूबा दक्षिण भारत, मंदिरों में पूजा करने पहुंचे लोग; तमिलनाडु के CM ने दी शुभकामनाएं

दक्षिण भारत में आज जश्न का माहौल है। 10 दिनों तक चलने वाले प्रमुख त्योहार ओणम को लेकर हर कोई उत्साहित है। लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मलयालम में सभी को ओणम की शुभकामनाएं दीं। वहीं, पूर्व राज्यसभा सांसद और अभिनेता सुरेश गोपी ने तिरुवनंतपुरम के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में ओणम समारोह का उद्घाटन किया। इनके अलावा, त्रावणकोर शाही परिवार के राजकुमार आदित्य वर्मा भी ओणम समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे।

#WATCH | Kerala | Former Rajya Sabha MP and actor Suresh Gopi inaugurates the #Onam celebrations at Sree Padmanabhaswamy Temple in Thiruvananthapuram. Prince Adithya Varma of Travancore royal family also participates in the celebrations. pic.twitter.com/FWPMQEfWq3