तमिलनाडु: अन्नामलाई बोले- यात्रा के दूसरे चरण में शामिल होंगे BJP के कई वरिष्ठ नेता; NDA गठबंधन पर कही यह बात

यात्रा के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से तारीख लेंगे अन्नामलाई

अन्नामलाई ने कहा, यह मेरा काम है कि मैं दिल्ली जाऊं। मुझे जाकर उनकी तारीखें (यात्रा में शामिल होने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की) भी लेनी हैं। चुनाव बहुत दूर हैं। दिल्ली में हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं, वह जो भी फैसला करेंगे।

#WATCH | Coimbatore: Tamil Nadu BJP President K Annamalai says, "... My Delhi visit is a very routine visit. I keep going after every yatra. I have to brief my senior leadership on what the Yatra is happening, especially in phase 2. There are many senior leaders who are supposed… pic.twitter.com/eFIsHonTi6