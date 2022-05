{"_id":"6270793ddc1e7d6bfb5fe00e","slug":"talaq-e-hasan-muslim-woman-from-ghaziabad-seeks-for-ban-on-talaq-e-hasan-petition-filed-in-supreme-court-for-uniform-law","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"तलाक-ए-हसन : गाजियाबाद की मुस्लिम महिला ने कहा- इस पर रोक लगाएं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Tue, 03 May 2022 06:07 AM IST