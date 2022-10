Telangana: तेलंगाना में नड्डा की प्रतीकात्मक कब्र खोदी, इस मांग को लेकर चस्पा किया पोस्टर

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में अज्ञात लोगों ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रतीकात्मक कब्र खोद दी। मांग पूरी कराने के लिए स्थानीय लोगों ने यह अजीबो-गरीब तरीका निकाला।

Telangana | Unidentified persons dug a grave & symbolically buried BJP president JP Nadda alleging that Regional Fluoride Mitigation & Research Center is yet to be set up in Choutuppal area in Munugode, Nalgonda district pic.twitter.com/g2aB5EDblF