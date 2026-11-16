Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court takes a stern stance on the toxic Yamuna Pollution levels rose despite spending crores':

'करोड़ों खर्च के बाद भी बढ़ा प्रदूषण': जहरीली होती यमुना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्य सरकारों को लगाई फटकार

Mon, 16 Nov 2026 05:09 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Mon, 16 Nov 2026 05:09 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जवाबदेही तय की है। कोर्ट ने कहा कि नदी में पानी की गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित प्रशासन पर जुर्माना लगेगा। साथ ही, एसटीपी की निगरानी और प्रदूषण रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन
Supreme Court takes a stern stance on the toxic Yamuna Pollution levels rose despite spending crores':
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यमुना की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, नदी में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। यह नदी के किनारे बसे कस्बों और शहरों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।
विज्ञापन


बेंच ने क्या कहा?
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने टिप्पणी की, 'इस कोर्ट का मानना है कि नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं। वे नदी की खराब हालत और उन 520 नालों में साफ झलकती हैं, जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है।
विज्ञापन


यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बाद भी यमुना में प्रदूषण बढ़ा ही है।' इसके साथ ही, कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और प्रमुख नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या वहां से बाहर निकलते हैं।'
विज्ञापन
विज्ञापन


राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पर क्यों जुर्माना लगेगा? 
अदालत ने कहा कि अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले से गुजरते समय पानी की गुणवत्ता खराब होती है, तो संबंधित प्राधिकरण को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीपीसीबी से मुआवजे की गणना के लिए एक फॉर्मूला सुझाने को कहा गया है, जिसे राज्य जांच के बाद प्रदूषण फैलाने वालों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों से वसूल सकते हैं।

अदालत ने कहा, 'अगर किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या उसके किसी जिले से गुजरते समय या वहां से बाहर निकलते समय पानी की गुणवत्ता किसी भी मानक पर खराब होती है, तो उस राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या जिले को जिम्मेदार माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।'
 
एसटीपी को लेकर क्या कहा? 
अदालत ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। साथ ही, यह भी कहा गया कि केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) बनाने से नदी की सफाई के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। यमुना एक्शन प्लान में मौजूद कमियों की ओर भी इशारा किया गया। 

योजना में क्या दावा किया गया? 
इस योजना में दावा किया गया था कि दिल्ली के 'जोन O' में 35 जल निकायों और आर्द्रभूमियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार के अपने ही दस्तावेज में इन सभी 35 जगहों पर अतिक्रमण की बात कही गई है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि दिल्ली में मौजूद 37 एसटीपी में से कोई भी तय मानकों को पूरा नहीं करता है।


अदालत ने क्या निर्देश दिए? 
अदालत ने 'साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों' के सिद्धांत को लागू करते हुए कहा कि यमुना से जुड़े राज्यों को इसे एक अखंड पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में देखना चाहिए। इन राज्यों को प्रदूषण में अपने योगदान और उसे दूर करने की अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभानी होगी। अदालत ने सभी एसटीपी, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और सरकार द्वारा स्थापित बायोगैस प्लांट को एक महीने के भीतर 'टैम्पर-प्रूफ' (छेड़छाड़ न किए जा सकने वाले) स्मार्ट एनर्जी मीटर लगाने का निर्देश दिया। इन ट्रीटमेंट प्लांट को अपने कामकाज और छोड़े जाने वाले पानी की गुणवत्ता का लाइव डेटा अपलोड करना होगा। सीपीसीबी को हर तिमाही में औचक निरीक्षण करना होगा, और नियमों का पालन न करने पर हर दिन के लिए पर्यावरण मुआवजा वसूला जाएगा। अदालत ने दिल्ली के जोन 'ओ' को ग्रीन जोन के रूप में संरक्षित करने, कानून के अनुसार मौजूदा ढांचों को हटाने और जो लोग कानूनी रूप से हकदार हैं, उन्हें पुनर्वासित करने के लिए भी कहा।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed