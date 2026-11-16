कोलकाता: टीएमसी छोड़ने वाली सांसद माला रॉय को विरोध का सामना करना पड़ा, लोगों ने लगाए 'चोर-चोर' के नारे

विद्रोही टीएमसी सांसद माला रॉय को सोमवार को दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके में छठ पूजा स्थल पर विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और 'चोर, चोर' के नारे लगाए। यह घटना पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद राजनीतिक निष्ठा बदलने वाले नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश का नवीनतम उदाहरण है। माला रॉय ने विरोध के बावजूद स्थल छोड़ने से इन्कार कर दिया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

माला रॉय कोलकाता दक्षिण से दो बार की लोकसभा सांसद और कोलकाता नगर निगम की पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि वह वहीं रहेंगी। उन्होंने इलाके में अशांति पैदा करने की कोशिश का आरोप लगाया। कुछ लोग सार्वजनिक खेल के मैदान पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने खुद को पुराने बीजेपी कार्यकर्ता बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि माला रॉय ने टीएमसी में रहते हुए उन्हें परेशान किया। प्रदर्शनकारियों ने उन पर छठ पूजा की तैयारियों में बाधा डालने का आरोप भी लगाया। यह पूजा इलाके के एक खेल के मैदान में बने कृत्रिम जलाशय में हो रही थी। माला रॉय ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि वह वार्ड 88 की पूर्व पार्षद के रूप में यहां आई थीं। वह 17 नंबर ग्राउंड पर छठ पूजा व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करती थीं। माला रॉय ने कहा, "मुख्यमंत्री जानते हैं कि चोर कौन है और संत कौन है।"एक प्रदर्शनकारी और स्थानीय बीजेपी नेता ने कहा, "जब वह और उनके सहयोगी टीएमसी में थे, तो उन्होंने इलाके में आतंक फैलाया था।" उन्होंने जोड़ा, "हमें, बीजेपी कार्यकर्ताओं को कोई राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं थी। धमकियां और उत्पीड़न एक नियमित मामला था।" नेता ने आगे कहा, "लेकिन एक बार जब सत्ता बदल गई तो उन्होंने कानून से बचने के लिए पाला बदलने की कोशिश की।" उन्होंने यह भी कहा, "लेकिन यह राजनीतिक अवसरवाद लंबे समय में परिणाम नहीं देगा।" ममता बनर्जी खेमे के एक टीएमसी विधायक ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए माला रॉय का उपहास किया। उन्होंने कहा, "उन्होंने जिस तरह का राजनीतिक अवसरवाद दिखाया, यह स्वाभाविक है कि स्थानीय लोग उनसे नाराज हैं।"माला रॉय ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा, "कोई भी सरकारी खेल के मैदान में आ सकता है। मैं यहां त्योहार की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने आई हूं।" उन्होंने जोड़ा, "मैंने कभी अन्याय या उत्पीड़न की राजनीति नहीं की। इस क्षेत्र के लोग मुझे जानते हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि खेल के मैदान पर अतिक्रमण किया जा रहा है। रॉय ने कहा कि उन्होंने और अन्य लोगों ने सार्वजनिक स्थान की रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया था। उन्होंने कुछ तत्वों पर इलाके में शांति भंग करने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। यह पूछे जाने पर कि विरोध के पीछे कौन है, उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने खेल के मैदान को अपनी निजी संपत्ति मानना शुरू कर दिया है।रॉय ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ कोई पुलिस शिकायत दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को औपचारिक शिकायत के माध्यम से अपने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी। उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि यह विरोध क्यों हो रहा है। न तो प्रशासन और न ही नगर निगम के अधिकारियों के पास इसके बारे में कोई जानकारी है। किसी भी राजनीतिक दल ने मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की है।" स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। माला रॉय उन 20 तृणमूल कांग्रेस लोकसभा सांसदों के अलग हुए गुट में शामिल हो गई थीं, जिन्होंने मई विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद पार्टी छोड़ दी थी। बाद में वह कम ज्ञात नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) में शामिल हो गईं, और बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को समर्थन दिया।